Ковтун поделился воспоминаниями с первого чемпионата мира в Азии

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун прокомментировал ЧМ-2002 — первый в истории, проходивший в Азии.
«Прежде всего запомнилась обстановка. Когда мы приезжали на игру, японцы всегда нас рьяно встречали. Они смеялись, хотели к нам притронуться. Всегда были к нам дружелюбными. Плюс запомнились стадионы, где были раздевалки со всем необходимым. У нас ещё таких не было. Из раздевалки ты сразу мог перейти в спортивный зал, где мог спокойно размяться, не толкаясь.
Мы привезли своего повара, а в конце попробовали настоящие японские суши. Они совсем другие, чем у нас. Даже были слеплены по-другому. Мы привыкли к аккуратной форме риса. У них он был небрежно слеплен и сверху свежая рыба.
В Японии ещё были жестковатые поля с очень короткой травой. В конце матча ноги уже просто «горели». Первый матч у Туниса мы выиграли, хотя было тяжело, жарко. Потом были хозяева чемпионата мира… Должны были своими силами доводить матч до нужного результата, но в концовке игры нам чего-то не хватило. С Бельгией пропускали – забивали… Уступили не совсем много. Так сложилось», — приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».
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