Ходдл: на Месси всегда давило то, что Марадона выиграл ЧМ с посредственной командой

Бывший тренер сборной Англии Гленн Ходдл высказался о нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

«Месси — фантастический игрок, гений, но на него всегда давила история Диего Марадоны — что он выиграл чемпионат мира с очень посредственной командой. Это всегда было тяжёлым бременем на плечах Лионеля. Он тот, кто захочет исправить это. Он в достойной команде, у которой будут хорошие шансы», — приводит слова Ходдла Metro.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В турнире будут участвовать 32 команды. Сборная Аргентины в своей группе сыграет с Саудовской Аравией. Мексикой и Польшей. Первый матч на турнире национальная команда Аргентины проведёт с Саудовской Аравией. Матч состоится 22 ноября.

Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре

Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.