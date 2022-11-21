Орещук: вызов в сборную России обесценился, не понимаю, как многие оказываются там

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскритиковал сборную России после матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Если мы не можем выиграть у Таджикистана, то за что можем бороться? У нас обесценился вызов в сборную России. Я не понимаю, по каким критериям люди оказываются в сборной, по возрасту или по наличию клуба. Я, когда был футболистом, всегда мечтал там играть, играл в юношеских, но до основной не дорос, а сейчас смотришь на сборную и думаешь: «Пару десятков килограммов сбросить, и меня вызовут тоже». По менталитету и по футбольным качествам это не моя сборная, я не понимаю, как многие оказываются там.

Сейчас больше половины игроков по мячу через раз попадают, и они в сборной России. Капитанская повязка «играет» налево и направо, вызов в сборную получают ребята, кому ещё рано или не заслужили, — для меня всё это дико. Зато по зарплатам мы чемпионы мира, а по игре наш уровень — это Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Если мы работаем на перспективу, то вызывайте в молодёжную сборную, пусть там играют.

Вы меня извините, но если приезжают в сборную немотивированные, то зачем вообще ехать? Люди впервые в жизни надели майку национальной команды и нет мотивации? Что они там забыли тогда?» — приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, 17 ноября сборная России сыграла вничью с Таджикистаном со счётом 0:0. 20 ноября подопечные Валерия Карпина с таким же счётом сыграли с командой Узбекистана.