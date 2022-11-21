Иньеста оценил шансы Холанда побить бомбардирские рекорды Роналду и Месси
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Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
«Я не слежу за Холандом так внимательно, как вы в Европе, но очевидно, что он зверь. Сможет ли он побить бомбардирские рекорды Роналду и Месси? Если он сохранит текущий уровень, то сможет это сделать. Но обойти Лионеля и Криштиану будет очень тяжело», – приводит слова Иньесты AS.
Холанд перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанд принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и три результативные передачи. Также на его счету пять голов в четырёх матчах Лиги чемпионов.
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