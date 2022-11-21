Орещук поддержал Карпина в вопросе перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном выступлении в Азиатской конфедерации футбола.

«В этом вопросе Карпин прав, если нас УЕФА не хочет видеть, то надо переходить в Азию. Надо идти, надо менять что-то, а что делать, сидеть и ждать?» — приводит слова Орещука Metaratings.

Напомним, 17 ноября сборная России сыграла вничью с Таджикистаном со счётом 0:0. 20 ноября подопечные Валерия Карпина с таким же счётом сыграли с командой Узбекистана.

Ранее УЕФА запретила российским клубам и сборной страны выступать в соревнованиях и турнирах, проводимых под своей эгидой, в связи с геополитической ситуацией.

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