Агент Холанда рассказала о ключевом факторе, способствовавшем переходу игрока в «Сити»

Футбольный агент Рафаэла Пимента рассказала, как «Манчестер Сити» приблизил трансфер Эрлинга Холанда и что повлияло на этот переход решающим образом.

«Выбор Холанда присоединиться к «Ман Сити» был прежде всего техническим. Когда Гвардиола и «Сити» дали гарантии его использования на поле, переговоры продвинулись вперёд. Прецедент Ибрагимовича не принимали во внимание», — приводит слова агента журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Холанд перешёл в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне чемпионата Англии Холанд принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и три результативные передачи. Также на его счету пять голов в четырёх матчах Лиги чемпионов.

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