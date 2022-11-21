Андрей Шевченко: когда ступил на «Сан-Сиро», сразу почувствовал, что это мой дом

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своём отношении к итальянскому клубу.
«С первого момента, когда я ступил на «Сан-Сиро», я сразу почувствовал, что это мой дом, это моя публика. Мне было легко, я чувствовал себя в безопасности, всегда чувствовал поддержку трибун», — приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.
Напомним, в ноябре 2021 года Андрей Шевченко дебютировал в роли главного тренера в клубном футболе – он возглавил итальянский «Дженоа». Он не сумел поднять команду из зоны вылета, одержав лишь одну победу в 11 матчах. Уже через два месяца, в январе 2022 года, он был уволен и с тех пор находится в поиске работы.
Андрей Шевченко перешёл в «Милан» в 1999 году.
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