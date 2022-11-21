Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко: когда ступил на «Сан-Сиро», сразу почувствовал, что это мой дом

Андрей Шевченко: когда ступил на «Сан-Сиро», сразу почувствовал, что это мой дом
Комментарии

Бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своём отношении к итальянскому клубу.

«С первого момента, когда я ступил на «Сан-Сиро», я сразу почувствовал, что это мой дом, это моя публика. Мне было легко, я чувствовал себя в безопасности, всегда чувствовал поддержку трибун», — приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.

Напомним, в ноябре 2021 года Андрей Шевченко дебютировал в роли главного тренера в клубном футболе – он возглавил итальянский «Дженоа». Он не сумел поднять команду из зоны вылета, одержав лишь одну победу в 11 матчах. Уже через два месяца, в январе 2022 года, он был уволен и с тех пор находится в поиске работы.

Андрей Шевченко перешёл в «Милан» в 1999 году.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»

Новость по теме
Левандовски: повязка от Шевченко с флагом Украины? Не было речи, что я выйду с ней на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022