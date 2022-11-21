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Эден Азар: для себя я не выиграл Лигу чемпионов

Эден Азар: для себя я не выиграл Лигу чемпионов
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Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал о неудачной карьере в мадридском клубе.

«Воспринимаю проведённое в «Реале» время как провал. Это ненормально – получить столько травм, у меня никогда не было возможности продемонстрировать, на что я способен.

Для себя я не выиграл Лигу чемпионов. Да, я сыграл в паре матчей, например, в 1/8 финала против «ПСЖ», но никак не повлиял на них.

В «Челси» я всегда был самым лучшим, а в «Реале» у меня были хорошие игры только во времена Зидана. Ему было жалко, что у меня всё пошло не так.

Я мало общаюсь с Анчелотти, всего один раз, пять минут в начале сезона. Я в принципе никогда не разговариваю со своими тренерами, потому что не из тех, кто ждёт указания, что нужно делать», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Азара один гол и одна голевая передача в шести матчах за клуб.

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