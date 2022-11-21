Мурад Мусаев высказался о возможном матче между сборными России и Азербайджана

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев заявил о желании посмотреть матч между сборными России и Азербайджана.



«Ситуация очень сложная. Команда не может проводить официальные матчи, не играет в турнирах. Есть возможность играть товарищеские встречи, и правильно, что наша команда этим пользуется. Привлекаются новые футболисты, их смотрят на уровне сборной. Правильно, что работа не останавливается. Это важно. Какая ни была бы ситуация, надеюсь, что скоро всё разрешится. Игра между Россией и Азербайджаном? Хотел бы, чтобы такой матч состоялся. Это была бы интересная игра. Но я, к сожалению, никак не связан с федерацией, поэтому не знаю, что об этом думают в Азербайджане. В Баку есть хороший стадион, такой матч вызвал бы повышенный интерес», – приводит слова Мусаева «РБ Спорт».