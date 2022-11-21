«Барселона» забила восемь голов в матче женского чемпионата Испании
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В ночь с 20 на 21 ноября в женском чемпионате Испании по футболу проходил матч, в котором «Депортиво Алавес» играл с «Барселоной». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 8:0.
Дублем в составе «Барселоны» отметилась Клаудия Пина. Ещё по голу забили Асисат Ошоала, Фридолина Рольфё, Мария Пилар Леон, Сальма Паральюэло, Ана-Мария Црногорчевич и Гейзе.
«Барселона» стремится выиграть трофей лиги досрочно. Сейчас у сине-гранатовых 27 очков после девяти сыгранных встреч. У ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» 20 очков в стольких же матчах.
В ближайшем матче «Барселона» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», а затем встретится с «Атлетико» в чемпионате Испании.
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