«Барселона» забила восемь голов в матче женского чемпионата Испании

В ночь с 20 на 21 ноября в женском чемпионате Испании по футболу проходил матч, в котором «Депортиво Алавес» играл с «Барселоной». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 8:0.

Дублем в составе «Барселоны» отметилась Клаудия Пина. Ещё по голу забили Асисат Ошоала, Фридолина Рольфё, Мария Пилар Леон, Сальма Паральюэло, Ана-Мария Црногорчевич и Гейзе.

«Барселона» стремится выиграть трофей лиги досрочно. Сейчас у сине-гранатовых 27 очков после девяти сыгранных встреч. У ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» 20 очков в стольких же матчах.

В ближайшем матче «Барселона» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», а затем встретится с «Атлетико» в чемпионате Испании.