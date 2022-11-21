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Шомуродов: Карпин мог бы тренировать «Ювентус» и вернул бы клубу чемпионство

Шомуродов: Карпин мог бы тренировать «Ювентус» и вернул бы клубу чемпионство
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Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов оценил уровень тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина. По мнению игрока, 53-летний специалист мог бы тренировать любую команду из итальянской Серии А, а с «Ювентусом» он смог бы добиться чемпионства страны.

«Карпин — очень хороший специалист. Наверное, лучший в России. Он мог бы тренировать «Ювентус», любую команду в Италии. Вернул бы он «Ювентусу» чемпионство? Конечно!» — приводит слова Шомуродова «РБ Спорт».

Напомним, в ноябре сборная России под руководством Валерия Карпина провела два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры завершились со счётом 0:0.

«Ростов» под руководством Карпина завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Клуб набрал 35 очков за 17 туров.

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