Леонид Слуцкий: Хвича Кварацхелия понял, что ему может помешать

Российский специалист Леонид Слуцкий, работавший с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией в «Рубине», поделился своими впечатлениями от игры грузинского футболиста.

«Хвича сейчас стал гиперпрофессионален: он нанял индивидуального физиотерапевта, который был в «Рубине». Он понял, что конкретно может ему помешать.



Я понимал, что всё будет зависеть от старта. Он человек эмоциональный, если у него получится и он раскрепостится, то это будет выстрел. Я понимал, что первые игры он будет недорабатывать в обороне. Видел: как только становился комфортный счёт, Лучано Спаллетти сразу Хвичу убирал, ведь нужно было сдерживать. Но с каждой игрой у Кварацхелии и оборонительные качества усиливались, и он выдерживал больший объём, пошла уверенность. Он так отыгрывает все эпизоды с такой наглостью, в хорошем смысле этого слова», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».