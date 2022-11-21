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Песьяков: думаю, через три года российские команды вернут в Европу

Песьяков: думаю, через три года российские команды вернут в Европу
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Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков считает, что уже через три года Россия вернётся в международные футбольные турниры. Сейчас российские клубы и сборные отстранены от многих соревнований по решению ФИФА и УЕФА.

«Мне кажется, что через три года российские команды вернут в Европу и мы сможем сыграть в еврокубках», — приводит слова Сергея Песьякова «РБ Спорт».

Напомним, в ноябре национальная сборная России проводила учебно-тренировочный сбор. В рамках него команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча. Соперниками россиян стали команды Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счётом 0:0.

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