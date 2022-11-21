Александр Соболев заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев заявил, что российская сборная смогла бы выйти из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Что можно было бы ожидать от сборной России, если бы мы участвовали в чемпионате мира в Катаре? Как минимум выхода из группы. Мы способны на это. Сейчас у нас нет Головина, Миранчука. Мы сейчас играем, чтобы посмотреть новых ребят и чтобы быть готовыми тогда, когда нас могут допустить», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».
Напомним, сборная России отобралась в стыковые матчи за право игры на чемпионате мира в Катаре. Команда должна была сыграть в полуфинале стыков с Польшей, а в случае победы – с победителем пары Швеция — Чехия. Однако российская сборная была отстранена от участия в международных матчах решениями УЕФА и ФИФА.
Чемпионат мира 2022 года стартовал вчера матчем Катар — Эквадор. Встреча завершилась победой южноамериканцев 2:0. Турнир продлится до 18 декабря, когда состоится финал мундиаля.
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Кого россияне будут поддерживать на чемпионате мира?
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