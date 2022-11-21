В ночь с 20 на 21 ноября состоялся международный товарищеский матч, в котором встречались сборные Австрии и Италии. Команды играли на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия). Хозяева одержали убедительную победу со счётом 2:0. Встречу обслуживал главный судья Кристиан Дингерт (Германия).

Видеообзор товарищеского матча Австрия — Италия:

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Счёт в матче на шестой минуте открыл полузащитник сборной Австрии Ксавер Шлагер с передачи форварда Марко Арнаутовича. На 35-й минуте преимущество австрийцев упрочил защитник Давид Алаба, точно пробив с дальнего штрафного.

Сборные Италии и Австрии не смогли отобраться на чемпионат мира 2022 года, проиграв в полуфинальных матчах плей-офф отборочного турнира. Италия уступила команде Северной Македонии (0:1), Австрия — сборной Уэльса (1:2).