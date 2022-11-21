Роналду: я говорю, когда хочу. Мне не нужно беспокоиться о том, что подумают другие

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал слухи о том, что в английском клубе недовольны его интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

«Подходящее время есть подходящее время. Всегда. С вашей стороны легко понять, как мы можем выбирать подходящее время. Иногда ты пишешь правду, иногда ты пишешь ложь. Мне не нужно беспокоиться о том, что подумают другие. Я говорю, когда хочу», — приводит слова Роналду с пресс-конференции сборной Португалии The Sun.

Напомним, в недавнем интервью Роналду раскритиковал свой клуб и главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Помимо самих слов португальца, руководство «красных дьяволов» было разочаровано выбором времени, когда это интервью было выпущено, — наиболее скандальная его часть вышла в момент, когда игроки «Юнайтед» вылетали в Манчестер после выездной игры с «Фулхэмом». Ранее сообщалось, что в клубе работают над увольнением Роналду.

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