Соболев: буду поддерживать Сербию. Это братский народ, больше болеть на ЧМ не за кого

Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев заявил, что на чемпионате мира по футболу 2022 года будет поддерживать национальную команду Сербии.

«Почему буду поддерживать на чемпионате мира сборную Сербии? Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого. Думаю, что не буду смотреть матчи турнира. Но сербов посмотрю», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Напомним, сборная России не примет участия на чемпионате мира в Катаре. Национальная команда Сербии сыграет на турнире в одной группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией. Первый матч пройдёт 24 ноября — сербы сыграют с бразильцами.

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