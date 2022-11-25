Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 25 ноября

Cегодня, 25 ноября, четыре матча групп A и B откроют программу 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.



13:00 мск

День откроет матч группы B между сборными Уэльса и Ирана. Следить за ходом матча можно будет в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате». Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али».

16:00 мск

Продолжится день встречей между Катаром и Сенегалом в группе А. Хозяева турнира, потерпевшие болезненное поражение от Эквадора (0:2) в 1-м туре, сыграют с командой Сенегала, лишившейся перед стартом чемпионата Садио Мане. Следить за матчем, который пройдёт на стадионе «Эль-Тумама», можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».



19:00 мск

В другом матче группы А сыграют сборные Нидерландов и Эквадора. Игра между командами состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл», следить за её ходом можно в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».

22:00 мск

Закончится игровой день матчем на стадионе «Эль-Байт» между командами Англии и США. Следить за ним можно в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».