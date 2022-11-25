Чемпионат мира — 2022 по футболу: расписание матчей 25 ноября

Cегодня, 25 ноября, четыре матча групп A и B откроют программу 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
13:00 мск
День откроет матч группы B между сборными Уэльса и Ирана. Следить за ходом матча можно будет в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате». Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али».
16:00 мск
Продолжится день встречей между Катаром и Сенегалом в группе А. Хозяева турнира, потерпевшие болезненное поражение от Эквадора (0:2) в 1-м туре, сыграют с командой Сенегала, лишившейся перед стартом чемпионата Садио Мане. Следить за матчем, который пройдёт на стадионе «Эль-Тумама», можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
19:00 мск
В другом матче группы А сыграют сборные Нидерландов и Эквадора. Игра между командами состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл», следить за её ходом можно в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».
22:00 мск
Закончится игровой день матчем на стадионе «Эль-Байт» между командами Англии и США. Следить за ним можно в текстовой онлайн-трансляции на «Чемпионате».
- 25 ноября 2022
-
11:09
-
11:03
-
10:55
-
10:50
-
10:47
-
10:26
-
10:21
-
10:12
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:48
-
07:48
-
07:38
-
07:21
-
07:00
-
07:00
-
06:55
-
06:53
-
06:47