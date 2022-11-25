Нидерланды — Эквадор: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Халифа Интернейшнл» состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира группы А. Встретятся команды Нидерландов и Эквадора. Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире встречу между Нидерландами и Эквадором покажет телеканал «Матч!». Следить за ней можно и в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Сборная Нидерландов, которую на чемпионат мира в Катаре привёз знаменитый Луи ван Гал, до этого турнира 10 раз участвовала в мундиалях. Лучшие результаты — серебряные медали турниров 1974, 1978 и 2010 годов. В 2014 году Нидерланды завоевали бронзовые медали.

Сборная Эквадора до этого трижды участвовала в чемпионатах мира. Лучшим результатом остаётся 1/8 финала в 2006 году.