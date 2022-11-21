Министр спорта РФ: некорректно говорить о снижении посещаемости матчей РПЛ из-за Fan ID

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что внедрение Fan ID не является главной причиной снижения посещаемости матчей Российской Премьер-Лиги.
«Решение о введении системы Fan ID принято, обратной дороги нет. Остальные стадионы тоже будут оборудованы этой системой, начиная со второй части чемпионата. Недопонимания со стороны клубов нет. Минспорт и другие организации делают максимально понятной эту процедуру. Думаю, во второй половине сезона посещаемость будет больше.
Некорректно ставить во главу угла снижения посещаемости то, что внедрён Fan ID. На чемпионате мира в России была та же система. Все меры приняты, и я не вижу барьеров, чтобы она не сработала», — приводит слова Матыцина «РБ Спорт».
Напомним, с 2023 года каждый болельщик, который намерен посетить стадион во время матчей РПЛ, должен будет получить для этого Fan ID. Сейчас система введена в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи и Самаре.
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