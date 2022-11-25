Англия — США: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

Сегодня, 25 ноября, встречей между сборными Англии и США закроется программа игрового дня на чемпионате мира. Матч команд, представляющих группу B, состоится на стадионе «Эль-Байт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В прямом эфире встречу сборных Англии и США покажет телеканал «Матч!». В рамках текстовой онлайн-трансляции следить за игрой можно на «Чемпионате».
Сборная Англии 16 раз ранее принимала участие на чемпионатах мира. Лучшим результатом для команды остаётся победа на домашнем турнире в 1966 году. На мундиале в Катаре повторить этот результат сборная Англии попробует во главе с Гаретом Саутгейтом.
Для США чемпионат мира в Катаре стал 11-м в истории. Лучшим результатом команды, которую ныне возглавляет Грегг Берхалтер, остаётся третье место в 1930 году.
- 25 ноября 2022
-
11:09
-
11:03
-
10:55
-
10:50
-
10:47
-
10:26
-
10:21
-
10:12
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:48
-
07:48
-
07:38
-
07:21
-
07:00
-
07:00
-
06:55
-
06:53
-
06:47