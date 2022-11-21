Бородюк: сложилось впечатление, что в сборной России не все понимают, куда они приезжают

Бывший российский футболист Александр Бородюк прокомментировал выступление сборной России в играх с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
«Хорошо, что сборная России сыграла две товарищеские игры. Важно, что сейчас имеем возможность играть. Может быть, в повседневной жизни все ребята сами по себе хорошие. Но они должны понимать, что их оценивают на футбольном поле. Если говорить об игре с Узбекистаном, то есть очень много футболистов, которые не дотягивают до среднего европейского уровня. Из этих двух матчей сложилось впечатление, что они ещё не до конца понимают, куда приезжают. Приезжают-то они в сборную страны!
Надеюсь, что в следующих матчах наша команда постарается сыграть на результат, заодно порадует всех болельщиков. Понимаю, что товарищеские матчи, но все ждут победного результата», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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