Уэльс — Иран: прямая трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 13:00
Поделиться
Cегодня, 25 ноября, матчем между сборными Уэльса и Ирана в группе B откроется 2-й тур группового этапа чемпионата мира в Катаре. Прямая трансляция матча на стадионе «Ахмед бин Али» начнётся в 13:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Уэльса во второй раз в истории играет на чемпионате мира. Впервые им это удалось в 1958 году, когда они дошли до четвертьфинала турнира в Швеции. На мундиаль в Катаре команду повёз главный тренер Роб Пейдж.
Сборная Ирана принимала участие в чемпионатах мира гораздо чаще. Для команды это шестое участие в мундиале. Однако дальше группового этапа Иран на чемпионате мира не проходил.
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
11:09
-
11:03
-
10:55
-
10:50
-
10:47
-
10:26
-
10:21
-
10:12
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:04
-
08:00
-
07:48
-
07:48
-
07:38
-
07:21
-
07:00
-
07:00
-
06:55
-
06:53
-
06:47
Партнерский контент