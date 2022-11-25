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Уэльс — Иран: прямая трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 13:00

Уэльс — Иран: прямая трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 13:00
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Cегодня, 25 ноября, матчем между сборными Уэльса и Ирана в группе B откроется 2-й тур группового этапа чемпионата мира в Катаре. Прямая трансляция матча на стадионе «Ахмед бин Али» начнётся в 13:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Уэльса во второй раз в истории играет на чемпионате мира. Впервые им это удалось в 1958 году, когда они дошли до четвертьфинала турнира в Швеции. На мундиаль в Катаре команду повёз главный тренер Роб Пейдж.

Сборная Ирана принимала участие в чемпионатах мира гораздо чаще. Для команды это шестое участие в мундиале. Однако дальше группового этапа Иран на чемпионате мира не проходил.

Турнирная таблица всех групп ЧМ-2022
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