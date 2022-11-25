Уэльс — Иран: прямая трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 13:00

Cегодня, 25 ноября, матчем между сборными Уэльса и Ирана в группе B откроется 2-й тур группового этапа чемпионата мира в Катаре. Прямая трансляция матча на стадионе «Ахмед бин Али» начнётся в 13:00 мск.



В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Уэльса во второй раз в истории играет на чемпионате мира. Впервые им это удалось в 1958 году, когда они дошли до четвертьфинала турнира в Швеции. На мундиаль в Катаре команду повёз главный тренер Роб Пейдж.



Сборная Ирана принимала участие в чемпионатах мира гораздо чаще. Для команды это шестое участие в мундиале. Однако дальше группового этапа Иран на чемпионате мира не проходил.