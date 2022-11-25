Уэльс — Иран: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 13:00
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Cегодня, 25 ноября, матчем между сборными Уэльса и Ирана в Группе B откроется 2-й тур группового этапа чемпионата мира в Катаре. Стартовый свисток на стадионе «Ахмед бин Али» прозвучит в 13:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Уэльса во второй раз в истории играет на чемпионате мира. Впервые им это удалось в 1958 году, когда они дошли до четвертьфинала турнира в Швеции. На мундиаль в Катаре команду повёз главный тренер Роб Пейдж.
Сборная Ирана принимала участие в чемпионатах мира гораздо чаще. Для команды, которую сейчас возглавляет Карлуш Кейруш, это шестое участие в мундиале. Однако дальше группового этапа Иран на чемпионате мира не проходил.
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