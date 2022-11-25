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Нидерланды — Эквадор: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 19:00

Нидерланды — Эквадор: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 19:00
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Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Халифа Интернейшнл» состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира в группе А. Встретятся команды Нидерландов и Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире встречу между Нидерландами и Эквадором покажет телеканал «Матч ТВ». Следить за ним можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Сборная Нидерландов, которую на чемпионат мира в Катаре привёз знаменитый Луи ван Гал, до этого турнира 10 раз участвовала в мундиалях. Лучшие результаты — серебряные медали турниров 1974, 1978 и 2010 годов. В 2014 году Нидерланды завоевали бронзовые медали.

Сборная Эквадора до этого трижды участвовала в чемпионатах мира. Лучшим результатом остаётся 1/8 финала в 2006 году.

Турнирная таблица всех групп ЧМ-2022
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