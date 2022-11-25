Нидерланды — Эквадор: онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 19:00
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Сегодня, 25 ноября, на стадионе «Халифа Интернейшнл» состоится матч 2-го тура группы А группового этапа чемпионата мира, в котором встретятся команды Нидерландов и Эквадора. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
В прямом эфире встречу между Нидерландами и Эквадором покажет телеканал «Матч ТВ». Следить за ним можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Сборная Нидерландов, которую на чемпионат мира в Катаре привёз знаменитый Луи ван Гал, до этого турнира 10 раз играла на мундиалях. Лучшие результаты — серебряные медали турниров 1974, 1978 и 2010 годов. В 2014 году Нидерланды завоевали бронзовые медали.
Сборная Эквадора до этого трижды участвовала в чемпионатах мира. Лучшим результатом остаётся 1/8 финала в 2006 году.
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