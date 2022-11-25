Англия — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира – 2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 25 ноября, встречей между сборными Англии и США закроется программа игрового дня на чемпионате мира. Матч команд, представляющих группу B, состоится на стадионе «Эль-Байт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В прямом эфире встречу сборных Англии и США покажет телеканал «Матч ТВ». В рамках текстовой онлайн-трансляции следить за игрой можно на «Чемпионате».
Сборная Англии ранее 16 раз принимала участие на чемпионатах мира. Лучшим результатом для команды остаётся победа на домашнем турнире в 1966 году. На мундиале в Катаре повторить этот результат сборная Англии попробует во главе с Гаретом Саутгейтом.
Для США чемпионат мира в Катаре стал 11-м в истории. Лучшим результатом команды, которую ныне возглавляет Грегг Берхалтер, остаётся третье место в 1930 году.
- 25 ноября 2022
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