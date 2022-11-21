Роналду: хотел бы быть тем, кто поставит мат Месси. Это было бы волшебно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что хотел бы превзойти форварда «ПСЖ» и национальной команды Аргентины Лионеля Месси.
«Я хотел бы быть игроком, который поставит мат Месси, как в шахматах, так и в футболе. Это было бы волшебно.
Даже если я выиграю чемпионат мира, дебаты о том, кто из нас с ним лучше, продолжатся. Некоторым я нравлюсь больше, некоторым я нравлюсь меньше. Так же, как в жизни. Некоторым нравятся блондинки, некоторым нравятся брюнетки. Чемпионат мира будет витриной.
Но если я больше не выиграю ни одного турнира в своей карьере, я всё равно буду счастлив, учитывая все мои достижения», — приводит слова Роналду с пресс-конференции сборной Португалии Record.
Аргентина с Месси сыграет на чемпионате мира в Катаре со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Португалия Роналду встретится с национальными командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Стартовавший вчера мундиаль может стать последним для обоих нападающих.
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