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Зарема Салихова: Соболев — любимый игрок моей дочки. Пусть не обращает внимания на критику

Зарема Салихова: Соболев — любимый игрок моей дочки. Пусть не обращает внимания на критику
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала выступление игроков красно-белых Руслана Литвинова и Александра Соболева в составе сборной России. Национальная команда в рамках ноябрьского сбора провела два товарищеских матча — с Узбекистаном и Таджикистаном. Обе игры завершились со счётом 0:0.

«Приятно, что Литвинов стал игроком матча Узбекистан — Россия. Соболев пусть не обращает внимания на критику. Он любимый игрок моей дочки. Уверена, забьёт важные голы за «Спартак» и порадует болельщиков», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований по решению ФИФА.

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