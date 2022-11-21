Карвахаль простудился и пропустил тренировку сборной Испании в Катаре, Мората вернулся
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Сборная Испании продолжает подготовку к своему первому матчу на чемпионате мира в Катаре. В среду, 23 ноября, подопечные Луиса Энрике сыграют с Коста-Рикой. Отмечается, что сегодняшнюю тренировку пропустил защитник Дани Карвахаль: он простудился из-за перепадов температуры на улице и в помещении. Об этом сообщает Marca. Форвард Альваро Мората, пропускавший тренировку накануне из-за похожего недомогания, вернулся в строй.
Помимо Коста-Рики и Испании, в Группе Е на чемпионате мира в Катаре выступают сборные Германии и Японии.
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Икер Касильяс показал переживания из-за непопадания на чемпионат мира в Катаре. Видеоролик:
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