Главный тренер сборной Франции рассказал о планах на защиту титула на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам рассказал о том, стоит ли у команды задача по защите титула чемпионов мира.

«Защита титула? У каждой команды свой курс. Главное, чтобы игроки были твёрдо настроены на эту цель. Но сейчас главное — игра с Австралией. Готовимся к ней.

Кто будет лидерами в команде при отсутствии ветеранов? Как, вы думаете, это происходит? Должно пройти время. Всегда есть более опытные и старшие игроки, которые находятся рядом. Лидерство — не просто слова. Оно приходит с опытом», — приводит слова Дешама с пресс-конференции сборной Франции RMC Sport.

Напомним, сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года в России и является действующим обладателем трофея. На турнире 2022 года в Катаре команда Дешама сыграет с Австралией, Данией и Тунисом.

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