Д. Билялетдинов: у России три невнятных матча подряд. Но нельзя оставлять сборную без игр

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что, несмотря на невнятную игру национальной команды в последних матчах, она всё равно должна проводить игры.
«У сборной России три невнятных матча подряд. Но, как мне кажется, всё равно нужно собираться и играть. Сейчас такой период, что нельзя оставлять сборную без игр.
Может быть, не стоит рассчитывать на суперинтересные игры: просто ребятам нужно собираться вместе — в том числе для понимания установок и требований тренера», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, 17 и 20 ноября сборная России провела товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи закончились вничью (0:0). В сентябре команда Валерия Карпина сыграла с Кыргызстаном (2:1).
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