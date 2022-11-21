Экс-игрок «Барселоны» и «Арсенала» ван Бронкхорст уволен с поста тренера «Рейнджерс»
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Шотландский «Рейнджерс» объявил об увольнении с поста главного тренера нидерландского специалиста Джованни ван Бронкхорста. Об этом сообщается на сайте команды из Глазго.
47-летний Джованни ван Бронкхорст тренировал «Рейнджерс» с ноября 2021 года. Руководимая им команда после 15 туров чемпионата Шотландии занимает в турнирной таблице второе место с 33 очками, отставая от лидирующего «Селтика» на девять очков. В Лиге чемпионов «Рейнджерс» не набрал ни одного очка в одной группе с «Ливерпулем», «Наполи» и «Аяксом».
Ранее ван Бронкхорст, который в годы игровой карьеры выступал в составе лондонского «Арсенала» и «Барселоны», тренировал «Фейеноорд» и «Гуанчжоу».
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