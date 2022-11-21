Названы три условия, которые позволят «Барселоне» подписывать игроков в январе

«Барселона» в зимнее трансферное окно заинтересована в подписании нового правого защитника. Однако из-за правил финансового фэйр-плей в чемпионате Испании сделать они это смогут лишь в том случае, если выполнят три условия. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В качестве условий называются уход нападающего Мемфиса Депая для освобождения зарплатной ведомости; соглашение с Марком-Андре тер Штегеном и Френки де Йонгом о сокращении зарплат; получение дополнительного дохода от спонсорства или проведения товарищеских матчей.



Сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Барселона» хочет подписать Арнау Мартинеса из «Жироны». 19-летний футболист выступал в академии сине-гранатовых ранее.

Видеообзор. «Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»:

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