Видео: приветствие со звёздами сборной Аргентины от первого лица

В Сети появилось видео, позволяющее болельщикам почувствовать себя частью национальной команды Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
В видеоролике нападающие сборной Аргентины Лионель Месси и Пауло Дибала, а также полузащитники Леандро Паредес и Родриго Де Пауль отбивают кулак, приветствуя оператора. За счёт специального вида съёмки создаётся эффект погружения — болельщики могут представить себя на месте снимающего и почувствовать себя частью аргентинской команды.
Сборная Аргентины сыграет на турнире в Катаре с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Первая встреча пройдёт уже завтра, 22 ноября. Аргентинцы сыграют со сборной Саудовской Аравии. Начало матча – в 13:00 мск.
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