В «Зените» отреагировали на идею обменять Ивана Куарежму и Густаво Мантуана на Юри Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном обмене с «Коринтиансом» прав на футболистов. В Бразилии останется нападающий Юри Алберто, а в России — вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
«Планирует ли «Зенит» обмен Ивана и Мантуана на Юри Алберто? Несвоевременный вопрос», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на бразильского журналиста сообщил, что «Коринтианс» намерен сохранить Юри Алберто и рассчитывает, что «Зенит» выкупит Ивана и Мантуана. Все три футболиста находятся в своих командах на правах сезонной аренды до лета 2023 года.
Напомним, «Зенит» завершил первую часть чемпионата России на первой строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 17 матчах.
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