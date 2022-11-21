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Источник: Катар запретил евреям молиться и готовить кошерную еду на ЧМ-2022

Источник: Катар запретил евреям молиться и готовить кошерную еду на ЧМ-2022
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Катар нарушил ряд обещаний, данных еврейским общинам в преддверии чемпионата мира по футболу, информирует The Jerusalem Post.

Так, организаторы мундиаля обещали создать специальные места, где религиозные евреи смогут молиться. В итоге такие места не были созданы, а евреям запретили молиться под предлогом того, что оргкомитет не сможет обеспечить их безопасность в мусульманской стране.

Кроме того, Катар обещал обеспечить евреев кошерной едой или хотя бы разрешить её готовить. Но на данный момент им продают лишь холодные бутерброды и бублики.

Напомним, чемпионат мира в Катаре начался 20 ноября и продлится до 18 декабря. Решение провести мундиаль в зимнее время года связано с чрезмерной летней жарой в Катаре.

Расписание матчей ЧМ-2022

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