Роман Широков: в России есть тренеры ничем не хуже Курбана Бердыева

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал информацию о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Посмотреть на Бердыева в «Сочи» будет интересно. Но трудно сказать, добьётся ли он там результата. Курбан Бекиевич давно уже у нас не был. Я надеюсь, что его не назначат (смеётся). У нас есть российские тренеры ничем не хуже Бердыева.



Курбану Бекиевичу нужно отдать должное — большой специалист для России. Но он уже давно у нас не работает. Не видели его на большой сцене. Он был в «Кайрате», а сейчас в Иране. Да, был большим специалистом, когда уезжал из России. Все до сих пор к нему относятся с большим уважением. Но трудно сказать, что именно он сейчас из себя представляет и что может дать «Сочи», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.