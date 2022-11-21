Чемпион мира Жилберто Силва назвал главных соперников Бразилии на ЧМ-2022

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва считает, что его национальная команда может повторить тот успех на турнире в Катаре.

«Я уверен, что Бразилия снова выиграет чемпионат мира, хотя соперников много. Испания — чемпионская команда, также как Аргентина, Франция, Германия и многие другие.



Все футболисты Бразилии — молодцы. Они хорошо справляются со своими обязанностями на клубном уровне. У них много качеств, таланта, и я надеюсь, что на чемпионате мира они смогут помочь Бразилии выиграть ещё один Кубок.



Родриго и Винисиус? Меня не удивляет то, что они делают в «Реале». Они становятся всё лучше и лучше. Более зрелые, сильные, целеустремлённые, и думаю, что в ближайшие годы они будут футболистами, борющимися за «Золотой мяч», — приводит слова Силвы Marca.

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