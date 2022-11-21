Чемпион мира Жилберто Силва назвал главных соперников Бразилии на ЧМ-2022

Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберто Силва считает, что его национальная команда может повторить тот успех на турнире в Катаре.
«Я уверен, что Бразилия снова выиграет чемпионат мира, хотя соперников много. Испания — чемпионская команда, также как Аргентина, Франция, Германия и многие другие.
Все футболисты Бразилии — молодцы. Они хорошо справляются со своими обязанностями на клубном уровне. У них много качеств, таланта, и я надеюсь, что на чемпионате мира они смогут помочь Бразилии выиграть ещё один Кубок.
Родриго и Винисиус? Меня не удивляет то, что они делают в «Реале». Они становятся всё лучше и лучше. Более зрелые, сильные, целеустремлённые, и думаю, что в ближайшие годы они будут футболистами, борющимися за «Золотой мяч», — приводит слова Силвы Marca.
Всё самое важное о стартовавшем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Футболисты сборной Бразилии узнают о вызове на ЧМ-2022. Видеоролик:
- 22 ноября 2022
-
01:45
-
01:37
-
01:28
-
01:23
-
01:16
-
00:52
-
00:50
-
00:46
-
00:34
-
00:30
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:19
-
00:10
-
00:01
- 21 ноября 2022
-
23:58
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:21
-
23:20
-
23:09
-
22:53
-
22:53
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:19
-
22:11
-
22:02
-
21:54
-
21:51