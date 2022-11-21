Дмитрий Булыкин: нельзя сравнивать матчи сборной России с играми на ЧМ-2022

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин считает, что товарищеские матчи национальной команды нельзя сравнивать с играми, проходящими в рамках чемпионата мира в Катаре.

«На ЧМ-2022 запредельная мотивация, поэтому нельзя сравнивать матчи сборной России с турниром в Катаре — даже с игрой Катар — Эквадор. У нас был товарищеский матч на не очень хорошем поле. Многие футболисты думали, как бы им не получить травму.



Думаю, у Катара нет шансов выйти из группы. Матч открытия с Эквадором — явно не самая лучшая игра. Но нас впереди ждёт ещё очень много интересных матчей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

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