Александр Сильянов высказался о травме, полученной в матче с Узбекистаном

Защитник «Ростова» Александр Сильянов высказался о травме, которую получил в товарищеском матче сборной России с национальной командой Узбекистана (0:0).

«Самочувствие нормальное. Какие прогнозы восстановления — не знаю. Буду делать МРТ на неделе.



Эмоции от дебюта? Да обычные, всё нормально. Травма — ничего страшного, с кем не бывает», — сказал Александр Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России на ноябрьском учебно-тренировочном сборе провела два товарищеских матча — с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи завершились со счётом 0:0. Российская национальная команда на данный момент отстранена от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА.