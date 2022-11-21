Игроки сборной Англии встали на колено перед матчем ЧМ-2022 с Ираном

Футболисты сборной Англии встали на колено перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с Ираном. Это жест в поддержку Black Lives Matter (BLM).

Напомним, сегодня, 21 ноября, в матче мундиаля в Катаре встречаются сборные Англии и Ирана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл», вмещающем 45 416 зрителей.

Сборная Англии выигрывала чемпионат мира только один раз, в 1966 году. Сборная Ирана принимает участие в мундиале в шестой раз в истории. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.