Игроки сборной Ирана не стали петь гимн своей страны перед матчем ЧМ-2022 в знак протеста

Футболисты сборной Ирана в знак протеста не стали петь гимн своей страны перед матчем чемпионата мира с национальной командой Англии. Таким жестом они демонстрируют протест против государственного строя в Иране, где уже второй месяц происходят беспорядки, митинги и столкновения после убийства Махсы Амини. Девушку забили камнями за «неподобающее ношение хиджаба».

Напомним, сегодня, 21 ноября, в матче мундиаля в Катаре встречаются сборные Англии и Ирана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл», вмещающем 45 416 зрителей.

Сборная Англии один раз выигрывала чемпионат мира — в 1966 году. Сборная Ирана принимает участие в мундиале в шестой раз в истории. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.