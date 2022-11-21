Семак: недонастроя на «Ахмат» не было. «Реал» и «Манчестер» тоже проигрывают аутсайдерам

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что у команды не было недонастроя на матч с грозненским «Ахматом» (1:2).
«Можно ли объяснить недонастроем потерю «Зенитом» очков в матчах с командами, не претендующими на медали? Недонастрой — избитый термин. Конечно, его не было. Взять нашу игру с «Ахматом». Да, с точки зрения моментов первый тайм был не самым ярким, но во втором мы контролировали мяч, старались, создавали острые ситуации. И по движению была хорошая игра, и по количеству моментов. Но проиграли — такое в футболе бывает. В каждом матче, где мы теряли очки, были какие-то свои причины. Невозможно найти команду, которая бы всё время побеждала. Достаточно часто фавориты уровня «Реала» или «Манчестера» проигрывают соперникам, которые находятся в нижней части турнирной таблицы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, домашнее поражение от «Ахмата» — единственное для «Зенита» на прошедшем отрезке чемпионата России из 17 матчей.
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