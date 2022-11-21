Англия — Иран: Рахим Стерлинг забил третий гол команды на 45+1-й минуте

Сегодня, 21 ноября, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе проходит матч 1-го тура группового этапа Группы B. Встречаются Англия и Иран. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 35-й минуте счёт открыл Джуд Беллингем: Люк Шоу с левого фланга вырезал передачу в центр штрафной, Беллингем выиграл позицию и головой направил мяч в угол ворот. 19-летний полузащитник забил свой первый гол в составе национальной команды.



На 43-й минуте второй гол команды забил Букайо Сака: Шоу от углового флага выполнил навес в штрафную, Гарри Магуайр головой сделал скидку на Сака, который с полулёта нанёс удар точно под перекладину.

Через пару минут, в самом начале компенсированного времени англичане убежали в быструю контратаку. Беллингем сделал пас к правому краю штрафной, откуда Гарри Кейн выполнил кросс к линии вратарской, а Стерлинг в касание с лёта пробил в ближний угол ворот.

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