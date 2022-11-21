Ледяхов: футбол сборной России раздражает. Впечатления от игры плачевные

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Игорь Ледяхов оценил игру сборной России в товарищеских матчах с Таджикистаном и Узбекистаном. Напомним, обе контрольные встречи россиян на ноябрьском учебно-тренировочном сборе закончились со счётом 0:0.

«Впечатления от игры сборной России плачевные. Тот футбол, который показала команда — если смотреть глазами болельщика, то он раздражает. Комментировать футбол сложно, потому что футбол сборная России не продемонстрировала. Ходили пешком и никакой самоотдачи. Это уровень нашего футбола в целом. Сборная России — отражение нашего уровня, а уровень этот достаточно низкий. Отсюда и футбол низкого качества.

Владислав Радимов сказал, что некоторых футболистов не должно быть в сборной? Я не думаю, ведь все, кого пригласили, неплохо выглядели в своих клубах. Их же не просто так взяли. Их и наградили этим вызовом. У нас футболистов-то очень мало, из которых можно выбирать. Сейчас просматривают всех, кто более или менее шевелится. Футбол, который показала сборная, не поддаётся никакой критике.



Как сборная могла бы себя проявить, если бы попала в Катар? Честно говоря, думаю, мы бы не вышли на чемпионат мира. С таким уровнем футболистов мы бы не обыграли поляков. А рассказывать можно всё что угодно», — приводит слова Ледяхова Legalbet.