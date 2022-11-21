«Нормальное явление». Канчельскис — об акции BLM Англии перед матчем с Ираном на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию, когда футболисты Англии встали на колено в знак поддержки акции Black Lives Matter перед матчем с командой Ирана в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

«У каждой сборной свои понимания: кто захотел — встал, кто не захотел — не встал. Думаю, всё зависит персонально от каждого футболиста. Видимо, [было] коллективное решение, раз все англичане встали на колено. Это нормальное явление», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сборная Англии ведёт в матче с Ираном после первого тайма со счётом 3:0. В составе «трёх львов» голами отличились Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг и Букайо Сака.

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