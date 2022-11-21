Проведи свою футбольную игру во время ЧМ-2022 в Катаре!
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Уже 22 ноября пройдет пятая игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy» от Championat.com! Начало матча — в 20:00 в баре «Club Liberty».
Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!
Если ты точно знаешь составы сборных на ЧМ-2022, а также кто стал победителем самого первого чемпионата мира в истории, то срочно собирай команду и регистрируйся!
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