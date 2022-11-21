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Динияр Билялетдинов: сборная Катара какая-то безнадёжная. Не выйдет из группы на ЧМ-2022

Динияр Билялетдинов: сборная Катара какая-то безнадёжная. Не выйдет из группы на ЧМ-2022
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о выступлении сборной Катара в матче открытия чемпионата мира — 2022 с национальной командой Эквадора (0:2).

«Не могу сказать, что пристально смотрел матч открытия. Из того, что видел, сборная Катара какая-то безнадёжная. Не выйдет из группы. Там же ещё Сенегал и Нидерланды», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Победа принесла Эквадору три очка и лидерство в квартете А. Катар остаётся на последнем месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Сенегала и Нидерландов, которые проведут матч между собой сегодня, 21 ноября. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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