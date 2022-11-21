Англия — Иран: Мехди Тареми сократил отставание иранцев в счёте

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Англии встречается с национальной командой Ирана. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. К 66-й минуте счёт 4:1 в пользу английской сборной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Иран.

На 65-й минуте встречи нападающий сборной Ирана Мехди Тареми сократил отставание иранцев в счёте. В позиционной атаке иранский хавбек Али Голизаде придумал проникающий пас в штрафную на ход Тареми, который пробил под перекладину.

Сборные Англии и Ирана выступают в группе В ЧМ-2022 в Катаре. Соперниками сборных по группе являются национальные команды Уэльса и США, которые также проведут свой матч сегодня, 21 ноября.